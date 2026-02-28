قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حمادة هلال يوجه رسالة إلى أحمد السقا : وجودك في المداح إضافة كبيرة

المداح
المداح
يارا أمين

وجّه الفنان حمادة هلال رسالة شكر خاصة إلى الفنان أحمد السقا، عقب مشاركته في مسلسل المداح، معبرًا عن امتنانه الكبير لوجوده ضمن أحداث العمل.

ونشر هلال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة تجمعها سويًا وعلق عليها قائلاً: “عايز اقول شكراً لاخويا وصاحبي النجم الكبير احمد السقا، وجودك في المداح حاجة كبيرة اوى عندى ..ربنا يحفظك ياخويا الشيخ ياسين اهم رحلة في طريق المداح ٢ احنا أسطورة النهاية وانت أسطورة الجدعنة”.

وشهدت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل المداح 6 تصاعدا دراميا مثيرا ومفاجآت غير متوقعة، حيث بدأت المواجهة بين "دنيا عبدالعزيز" و"هبة مجدي"، وطلبت "دنيا" العودة إلى جذورهما في الفيوم لكن "هبة" قابلت الطلب بالرفض.

وفي تطور لغز الطفلة "جهاد" التي تعاني من مس شيطاني، زارت مربية الدار "صابر المداح" (حمادة هلال) لتكشف له أن مدرسها "كريم" أصيب بنفس المس في طفولته بسبب شخص كان يجلس معه، ليتبين لاحقا أنه "سميح" (فتحي عبدالوهاب).

وعقب تلقيه سرا من "تامر شلتوت" بضرورة البحث عن "الشيخ ياسين" الذي انقذ المدرس كريم وهو طفل، وجد "صابر" نفسه في مواجهة مع "سميح" الذي حاول التكفل بـ"جهاد" للسيطرة عليها، إلا أن "المداح" تدخل في الوقت المناسب لحمايتها.

وبمساعدة "داليدا" التي أرشدته لمكانه، اصطحب "حمادة" الطفلة إلى "الشيخ ياسين"، لتنتهي الحلقة بالمفاجأة الكبرى وهي ظهور النجم أحمد السقا بشخصية "الشيخ ياسين" ضمن أحداث العمل.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج

مسلسل المداح

