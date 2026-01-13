إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إجراء قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرباط، وحدّد الإجراءات التي ستتبع خلال العملية.

وستُنقل القرعة مباشرة عبر قناة "الكاف" الرسمية؛ لتُطلق مشوار التأهل إلى النهائيات القارية المقبلة، والتي ستُنظم بشكل مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

12 منتخبا

وسيشارك ما مجموعه 12 منتخبا في الدور التمهيدي، والذي يضم المنتخبات الأقل تصنيفا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حين تأهلت المنتخبات الـ42 المتبقية مباشرة إلى دور المجموعات من التصفيات.

ترتيب المنتخبات

وتأتي المنتخبات الـ12 تلك، حسب الترتيب، على النحو التالي: “ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشل، إريتريا”.

تقسيم المنتخبات

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 في الدور التمهيدي على وعاءين، حيث ستواجه المنتخبات الستة الأعلى تصنيفًا في الوعاء الأول، المنتخبات الستة الأقل تصنيفًا في الوعاء الثاني، على أن تُلعب مباراة الذهاب لكل مواجهة على أرض المنتخب الأقل تصنيفًا.

- الوعاء الأول (المنتخبات الأعلى تصنيفًا)

ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس.

- الوعاء الثاني (المنتخبات الأقل تصنيفًا)

التشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشل، إريتريا.