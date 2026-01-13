قمة تاريخية بـ طنجة.. موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية، داخل مصر وخارجها، إلى مدينة طنجة المغربية، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال، غدًا الأربعاء ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مواجهة تحمل أبعادًا تاريخية وفنية خاصة، نظرًا لقيمة المنتخبين وثقلهما القاري وتكرار الصدام بينهما في محطات حاسمة من البطولة.

موعد مباراة مصر والسنغال

تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من الترقب والحماس الجماهيري الكبير، في ظل الطموح المشترك لكلا المنتخبين في بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب القاري.

تاريخ المواجهات بين مصر والسنغال

وعلى مستوى تاريخ المواجهات بين المنتخبين في مختلف البطولات القارية والعالمية، خاض منتخب مصر 15 مباراة أمام منتخب السنغال، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق 7 انتصارات، مقابل 6 انتصارات لأسود التيرانجا، فيما انتهت مباراتان فقط بالتعادل، وهو ما يعكس تقاربًا شديدًا في المستوى والنتائج عبر سنوات طويلة من الصراع الكروي.

السجل التهديفي

وسجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك المنتخب السنغالي، بينما أحرز لاعبو السنغال 7 أهداف في مرمى الفراعنة، في إحصائية تؤكد الندية الكبيرة التي طبعت مواجهات المنتخبين، سواء على مستوى الأداء أو النتائج.

المران الختامي لمنتخب مصر

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم، استعداداته النهائية لمواجهة السنغال، حيث يخوض مرانًا خفيفًا على أحد ملاعب التدريب الفرعية بمدينة طنجة، التي يحتضن ملعبها مباراة الغد أمام أسود التيرانجا، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وكانت بعثة منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى مطار مدينة طنجة، قادمة من مدينة أغادير، وسط حفاوة وترحيب من جانب اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في إطار الاستعدادات الأخيرة للمواجهة المرتقبة.

التدريب الأخير في أغادير

وخاض الفراعنة تدريبهم الأخير بمدينة أغادير، قبل شد الرحال إلى طنجة، على أن يكون مران اليوم هو اللمسة الأخيرة في البرنامج التحضيري قبل مواجهة السنغال.

شارك في مران المنتخب جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي غادر البعثة متوجهًا إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وشهد مران المنتخب في أغادير حضور هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في دعم واضح للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

مواجهات المنتخبين في أمم إفريقيا

وعلى صعيد مواجهات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحديدًا، لم يلتقِ منتخبا مصر والسنغال سوى في خمس مناسبات فقط عبر تاريخ البطولة.

كانت المواجهة الأولى بينهما في نسخة عام 1986، ضمن منافسات دور المجموعات، وانتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد.

وتكرر اللقاء في دور المجموعات لنسخة عام 2000، التي أُقيمت بتنظيم مشترك بين غانا ونيجيريا، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بنفس نتيجة مواجهة 1986، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.

وفي نسخة 2006 التي استضافتها مصر، اصطدم المنتخبان في الدور نصف النهائي، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على استاد القاهرة، ومهدت الطريق أمام المنتخب الوطني للتتويج باللقب القاري في تلك النسخة.

وغابت المواجهات المباشرة بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية حتى نسخة 2021 التي أُقيمت في الكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم السنغال اللقب لصالحها بركلات الترجيح، في واحدة من أكثر النهائيات إثارة ودرامية في تاريخ البطولة.