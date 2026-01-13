شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



تتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.

حسام حسن يحافظ على التشكيل نفسه

وفيما يخص التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال، فقد قرر المدير الفني للفراعنة، حسام حسن، الاعتماد على نفس التشكيلة التي خاضت مواجهة ربع النهائي أمام كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز مصر 3-2. ويأتي هذا القرار رغم الجاهزية التامة لمحمود حسن تريزيجيه، الذي شارك بديلاً في مباراة الأفيال الإيفوارية، حيث فضل مدرب المنتخب وضعه على مقاعد البدلاء مرة أخرى، في محاولة للحفاظ على استقرار الأداء وعدم تعطيل انسجام اللاعبين الأساسيين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ويتوقع أن يخوض الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.

يعكس هذا التشكيل رغبة حسام حسن في الاعتماد على التوازن الدفاعي والهجومي، مع الاستفادة من خبرة نجومه الرئيسيين، خاصة محمد صلاح، لضمان تقديم أفضل أداء ممكن أمام السنغال، التي تعد أحد أقوى الفرق في البطولة.



رهانات وتحديات المباراة

تعد المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة، حيث يواجهون خصماً قوياً يتميز بالسرعة والقوة البدنية والتنظيم الدفاعي المحكم. وسيكون على لاعبي مصر استغلال الفرص الهجومية بدقة، مع الالتزام بالخطط الدفاعية لمنع انطلاقات نجوم السنغال، لضمان بطاقة التأهل للمباراة النهائية