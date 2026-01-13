قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. منتخب مصر يعقد مؤتمره الصحفي قبل مواجهة السنغال في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يعقد اليوم الثلاثاء المؤتمران الصحفيان للمنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

 المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر يبدأ في الساعة 1:15 ظهراً بتوقيت القاهرة، ويحضره المدير الفني حسام حسن ونجم المنتخب تريزيجيه. قبل ذلك، يعقد مؤتمر منتخب السنغال في الساعة 12:30 ظهراً بحضور المدرب بابي ثياو واللاعب كوليبالي. تأتي هذه المؤتمرات للتأكيد على جاهزية الفريقين واستعراض آخر التحديثات قبل مواجهة نصف النهائي المرتقبة.
 

طقم المنتخبات: مصر أحمر و السنغال أخضر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة نصف النهائي بين مصر والسنغال عن تحديد ألوان الأطقم التي سيرتديها كل فريق. المنتخب المصري سيخوض المباراة بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب السنغال الطاقم الأخضر بالكامل من الرأس حتى القدمين. تأتي هذه التفاصيل الفنية ضمن التحضيرات النهائية للمباراة التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.
 

محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي

في سياق متصل، يقف نجم منتخب مصر، محمد صلاح، على أعتاب لحظة تاريخية في مسيرته مع أمم أفريقيا. إذا تمكن من تسجيل هدف أمام السنغال، سيعادل الرقم التاريخي لحسن الشاذلي كأفضل هداف لمصر في البطولة برصيد 12 هدفاً. حتى الآن، يمتلك صلاح 11 هدفاً في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم، آخرها الهدف الذي سجله في مرمى كوت ديفوار، وهو نفس عدد الأهداف المسجلة باسم حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب.

مواجهة مصيرية في نصف النهائي
 

المباراة بين مصر والسنغال تعد واحدة من أصعب المواجهات في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، وسط ترقب جماهيري واسع. يسعى المنتخب المصري لتجاوز منتخب “أسود التيرانجا” والتأهل للمباراة النهائية، بينما يأمل السنغاليون في حجز بطاقة النهائيات لتعزيز أرقامهم في تاريخ البطولة


 

