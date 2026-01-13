المنتخب السنغالي يستعيد جاكسون وجاكبوس قبل مواجهة مصر المرتقبة

يستعد المنتخب السنغالي لاستعادة خدمات اثنين من أبرز لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب مصر في المباراة القادمة، حيث يعود كل من نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وإسماعيل جاكبوس، الظهير الأيسر لنادي كولن، إلى قائمة “أسود التيرانجا” بعد غيابهما عن اللقاء الماضي.

راحة مدروسة لتفادي الإيقاف

وجاء غياب الثنائي عن المباراة السابقة بقرار فني من الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، الذي فضّل منح اللاعبين راحة لتجنب الحصول على الإنذار الثاني، وهو ما كان سيؤدي إلى إيقافهما وحرمان الفريق من جهودهما في المواجهة الأهم أمام منتخب مصر. ويعكس هذا القرار وعي الجهاز الفني بأهمية إدارة البطاقات والاعتماد على سياسة التدوير في الأدوار الحاسمة.

نيكولاس جاكسون.. قوة هجومية ضاربة

يمثل نيكولاس جاكسون إضافة كبيرة لخط هجوم السنغال، لما يمتلكه من سرعة وقوة بدنية وقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء وصناعة الفارق في اللحظات الصعبة. خبرته الأوروبية مع بايرن ميونخ تمنحه ثقة كبيرة، كما أنه يعد أحد الأوراق الرابحة القادرة على إرباك دفاعات المنافس



إسماعيل جاكبوس.. توازن دفاعي ودعم هجومي

على الجانب الآخر، يمنح إسماعيل جاكبوس الجبهة اليسرى توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم، بفضل قدرته على التغطية الجيدة والاندفاع للأمام وصناعة الفرص. عودته تعزز من صلابة الخط الخلفي وتمنح المدرب خيارات تكتيكية متنوعة.

مواجهة نارية أمام مصر

تأتي عودة جاكسون وجاكبوس في توقيت مثالي قبل مواجهة قوية ومتوقعة أمام منتخب مصر، حيث يسعى المنتخب السنغالي للاستفادة من اكتمال صفوفه وتحقيق أفضل استعداد ممكن لعبور هذه العقبة ومواصلة مشواره نحو اللقب



