قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب السنغالي يستعيد جاكسون وجاكبوس قبل مواجهة مصر المرتقبة

منتخب السنغال
منتخب السنغال
رباب الهواري

يستعد المنتخب السنغالي لاستعادة خدمات اثنين من أبرز لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب مصر في المباراة القادمة، حيث يعود كل من نيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وإسماعيل جاكبوس، الظهير الأيسر لنادي كولن، إلى قائمة “أسود التيرانجا” بعد غيابهما عن اللقاء الماضي.

راحة مدروسة لتفادي الإيقاف

وجاء غياب الثنائي عن المباراة السابقة بقرار فني من الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، الذي فضّل منح اللاعبين راحة لتجنب الحصول على الإنذار الثاني، وهو ما كان سيؤدي إلى إيقافهما وحرمان الفريق من جهودهما في المواجهة الأهم أمام منتخب مصر. ويعكس هذا القرار وعي الجهاز الفني بأهمية إدارة البطاقات والاعتماد على سياسة التدوير في الأدوار الحاسمة.

نيكولاس جاكسون.. قوة هجومية ضاربة

يمثل نيكولاس جاكسون إضافة كبيرة لخط هجوم السنغال، لما يمتلكه من سرعة وقوة بدنية وقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء وصناعة الفارق في اللحظات الصعبة. خبرته الأوروبية مع بايرن ميونخ تمنحه ثقة كبيرة، كما أنه يعد أحد الأوراق الرابحة القادرة على إرباك دفاعات المنافس
 

إسماعيل جاكبوس.. توازن دفاعي ودعم هجومي

على الجانب الآخر، يمنح إسماعيل جاكبوس الجبهة اليسرى توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم، بفضل قدرته على التغطية الجيدة والاندفاع للأمام وصناعة الفرص. عودته تعزز من صلابة الخط الخلفي وتمنح المدرب خيارات تكتيكية متنوعة.

مواجهة نارية أمام مصر

تأتي عودة جاكسون وجاكبوس في توقيت مثالي قبل مواجهة قوية ومتوقعة أمام منتخب مصر، حيث يسعى المنتخب السنغالي للاستفادة من اكتمال صفوفه وتحقيق أفضل استعداد ممكن لعبور هذه العقبة ومواصلة مشواره نحو اللقب


 

منتخب السنغال منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد