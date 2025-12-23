كأس أمم إفريقيا 2025 .. منتخب السنغال يضرب بتسوانا بثلاثية نظيفة

أحرز نيكولاس جاكسون الهدف الثاني لـ منتخب السنغال في شباك منتخب بوتسوانا فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدف منتخب السنغال الوحيد فى الشوط الأول أمام نظيره منتخب بتسوانا نيكولاس جيكسون فى الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الـ 58 تلقي نيكولاس جاكسون تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء راوغ خلالها مدافع منتخب بتسوانا وسدد الكرة سكنت شباك حارس مرمي منتخب بتسوانا ليسجل الهدف الثاني.

وأضاف شريف نداي الهدف الثالث لصالح منتخب السنغال فى شباك نظيره منتخب بتسوانا فى الدقيقة 90.

وتحمل مواجهة السنغال وبوتسوانا طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ تُعد الأولى بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والثالثة على مستوى جميع المسابقات، بعدما حسم «أسود التيرانجا» المواجهتين السابقتين لصالحهم بنتيجتي 2-0 و3-0 خلال تصفيات نسخة 2015.

وتأتي المباراة في توقيت يسعى فيه المنتخب السنغالي لاستعادة هيبته القارية بعد تعثره في النسخة الماضية، بينما تدخل بوتسوانا التحدي بأحلام كبيرة، في محاولة للصمود أمام قوة هجومية تُعد من الأشرس في القارة السمراء.

وتصل السنغال إلى المغرب وهي تمتلك سجلًا دفاعيًا مرعبًا؛ حيث نجحت منذ عام 2017 في الحفاظ على نظافة شباكها في 15 مباراة من أصل 22 خاضتها في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. ولا يتوقف التفوق السنغالي عند هذا الحد، إذ اعتاد الفريق الظهور بقوة في ضربة البداية، بعدما تجنب الخسارة في مباريات الافتتاح سوى مرتين فقط خلال 18 مشاركة، وحقق الفوز في أولى مبارياته خلال النسخ الخمس الأخيرة.