إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بالزي الوطني.. بعثة منتخب السنغال في طريقها لأمم أفريقيا بالمغرب

منتخب السنغال
منتخب السنغال
سارة عبد الله

غادر منتخب السنغال، إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، وحرصت البعثة على ارتداء الزي الوطني خلال رحلة السفر.

وظهر ساديو ماني والقائد أدريسا جانا جاي ضمن بعثة منتخب السنغال في المطار.

ساديو ماني
منتخب السنغال

وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية، فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر ، حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم، في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .

