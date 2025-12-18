السعودية.. الثلوج تتساقط على الرياض الآن في حدث نادر.. شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سارة عبد الله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور ترصد حالة الطقس في الرياض بالسعودية والتي تشهد سقوط الثلوج والرياح الشديدة، في ظاهرة نادرة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وذكر  المركز أن الحالة المطرية تمتد لتشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، وحائل، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

وتكمن الخطورة الأساسية في هذه الظاهرة فيما يعرف بالرياح الهابطة الشديدة التي تسبق هطول الأمطار، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح بسرعة كبيرة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام شبه تام في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة. كما حذر المركز من احتمالية تساقط زخات كثيفة من البرد وجريان السيول بشكل مفاجئ في الأودية والمناطق المنخفضة، مما يتطلب من سكان العاصمة والمناطق التابعة لها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

من جانبها، رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الجاهزية القصوى، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء ذروة العاصفة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. 

وشددت التعليمات على الابتعاد التام عن بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب الجلوس بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية التي قد تتأثر بالرياح القوية.

 كما نصحت قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد عند القيادة على الطرق الطويلة التي تربط الرياض بالمناطق المجاورة، ومتابعة تحديثات نظام الإنذار المبكر بشكل مستمر لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

