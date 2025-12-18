حزب السادات: استمرار الاستيطان الإسرائيلي يقوض السلام.. ومصر موقفها ثابت

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وشدد الدكتور السادات على أن هذه السياسات الاستفزازية لا تستهدف الأرض الفلسطينية فحسب، بل تمس الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وتقوض أي مسار جاد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس إصرار الاحتلال على فرض واقع جديد بالقوة، بما يهدد فرص التسوية السياسية.

وثمن الدكتور عفت السادات الموقف المصري الثابت الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، واعتبره تعبيرًا واضحًا عن التزام الدولة المصرية بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التحرك العربي والدولي لوقف التوسع الاستيطاني وحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل أولوية استراتيجية لمصر، وأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمثل جزءًا أصيلاً من ثوابت السياسة المصرية.