علاقات شات.. حنان أمام محكمة الأسرة: زوجي الخمسيني يعاكس المراهقات

وقفت حنان أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بسبب أفعاله في الفترة الأخيرة، بعد زواج استمر قرابة 18 عام، أنجبوا خلالهم 3 أبناء إلا أنها في النهاية اكتشفت أن زوجها يقوم بمحادثة العديد من الفتيات القاصرات على منصات التواصل وإقامة علاقة معهم.

حنان تطلب الخلع من زوجها

وسردت حنان قصتها أمام محكمة الأسرة، قائلة بأنها تزوجت قبل 18 عام وبعد فترة خطوبة عامين، ومن قبلها فترة ارتباط عام ونصف أي أن قصتها مع زوجها بلغت 21 عاما ونصف، ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أنها اكتشفت في النهاية أن زوجها الخمسيني متصابى يعاكس القاصرات ويقيم معهم علاقات في محادثات عبر الإنترنت.

وقالت حنان عن قصتها أمام محكمة الأسرة «وأنا عندي 28 سنة اتقدم عبد الله لأسرتي عشان يتجوزني بعد ما عرفته في الشغل، وساعتها اتخطبنا واتجوزت وأنا عمري 30 سنة وهو أكبر مني بـ 4 سنين، وطول سنين الجواز مكنش في بيني وبينه مشاكل كبيرة مجرد المشاكل العادية بس اللي بتحصل في أي بيت».

وتابعت حنان «بعد ما عبد الله طلع معاش وقعد في البيت بقى بيشتغل في شركة كدة مستشار مالي ومبقاش بينزل كل يوم، وعلى طول ماسك التليفون في إيده مش بيسيبه وده خلاني أشك وخصوصا أنه على طول كان بيخبي التليفون وفي مرة مسكت التليفون وهو نايم وشوفت عليه كل حاجة».

اختتمت حنان قصتها «جوزي اللي بيني وبينه عشرة وعيال وسنين حب وجواز طلع بيكلم بنات قاصرات وعامل معاهم علاقة وصور على الشات، ولا كأنه عيل عنده 16 سنة، ولما واجهته بالكلام ده وغضبت عند بيت أهلي مجاش عبرني وقالي متخربيش بيتك وعيالك، وقولت له ننفصل في هدوء لكنه رفض وقالي العيال، وبعدها جيت ارفع قضية خلع عشان يتربى بعد السن ده ويعرف اللي عمله».