البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة 19ديسمبر 2025 مفاجأة غير متوقعة، بعد تسجيل تراجعات ملحوظة في أسعار الحديد، بالتزامن مع تحركات متباينة في أسعار الأسمنت، وسط ترقب واسع من جانب شركات المقاولات والمستهلكين، في ظل ارتباط السوق المحلي بتقلبات الدولار وأسعار الخامات عالميًا.

مفاجأة في أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد تراجعًا كبيرًا تراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه للطن الواحد خلال الفترة الآخيرة، وهو انخفاض لافت خلال فترة قصيرة، وجاء ذلك متأثرًا بتراجع سعر الدولار، إلى جانب هبوط أسعار خام البيليت في الأسواق العالمية، ما انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج داخل المصانع المحلية.

وأكد متعاملون في سوق مواد البناء أن هذا التراجع أعاد بعض التوازن للسوق، خاصة بعد موجات الارتفاع المتتالية التي شهدتها أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية، وهو ما يمنح شركات المقاولات متنفسًا مؤقتًا قبل الدخول في مشروعات جديدة.

سعر طن حديد عز اليوم

تصدر سعر طن حديد عز محركات البحث، حيث سجل اليوم 35 ألفًا و500 جنيه للطن، وهو من أعلى الأسعار في السوق رغم التراجع الأخير، نظرًا لجودة المنتج وقوة الطلب عليه في مختلف المحافظات.

أسعار الحديد في المصانع

وجاءت أسعار الحديد اليوم في عدد من الشركات والمصانع على النحو التالي
سعر طن حديد العتال سجل 34 ألف جنيه
سعر طن حديد الكومي بلغ 34 ألفًا و500 جنيه
سعر طن حديد المراكبي وصل إلى 34 ألف جنيه
سعر طن حديد بيانكو سجل 33 ألف جنيه

تحركات أسعار الأسمنت اليوم

على صعيد أسعار الأسمنت، شهد السوق انخفاضًا تراوح بين 70 و130 جنيهًا للطن خلال الساعات الماضية، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى بقيمة تتراوح ما بين 10 و20 جنيهًا للطن، في مشهد يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي في سوق الأسمنت.

أسعار الأسمنت الرمادي

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأرقام التالية
سعر طن أسمنت حلوان بلغ 3850 جنيهًا
سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر سجل 3720 جنيهًا
سعر طن أسمنت السهم وصل إلى 3700 جنيه
سعر طن أسمنت وادي النيل بلغ 3730 جنيهًا
سعر طن أسمنت جنوب الوادي سجل 3700 جنيه

استقرار الأسمنت الأبيض

واصلت أسعار الأسمنت الأبيض حالة من الاستقرار دون تغيير يُذكر، حيث سجل متوسط سعر الطن العادي نحو 4950 جنيهًا، كما سجل أسمنت الأبيض سوبر سيناء 4950 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الأبيض رويال العادة السعر نفسه، في ظل استقرار نسبي في الطلب.

أسعار الأسمنت المقاوم للملوحة

سجلت أسعار الأسمنت المقاوم للملوحة اليوم مستويات متقاربة، حيث وصل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 3950 جنيهًا، بينما سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 3910 جنيهات، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان المقاوم للملوحة 3900 جنيه، في حين سجل أسمنت المنيا المقاوم للملوحة 3850 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط اليوم

أما أسعار الأسمنت المخلوط، فقد سجل طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 2940 جنيهًا، بينما وصل سعر طن واحة حلوان المخلوط إلى 2950 جنيهًا، وسط استقرار نسبي مقارنة بالفترات الماضية.

استقرار أسعار الجبس

واصلت أسعار الجبس استقرارها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر طن جبس البلاح 1800 جنيه، بينما وصل سعر طن جبس السويس إلى 1850 جنيهًا، وسجل سعر طن جبس الدولية 1900 جنيه، مع اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى بحسب تكاليف النقل والعرض والطلب.

