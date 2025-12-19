قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
مرأة ومنوعات

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الحلويات يمكن أن تقدمي الجلاش الحلو بالمنزل بطريقة لذيذة وسهلة ومضمونة.
 

 المكونات:
1 لفة جلاش
2 كوب حليب
3 بيضات
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
½ كوب سمن أو زبدة مذابة
للشربات:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
عصرة ليمون
فانيليا (اختياري)
 

 طريقة التحضير:
تحضير الشربات:
نغلي السكر مع الماء 10 دقائق، نضيف عصرة الليمون ونطفئ النار ونتركه يبرد تمامًا.
تحضير الحشو:
نخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا.
تجهيز الجلاش:
ندهن صينية بالسمن، ونفرد نصف كمية الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمن.
إضافة الحشو:
نصب خليط الحليب والبيض فوق الجلاش.
تغطية الوجه:
نضع باقي الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن، ونقطع قبل الخَبز.
الخبز:
ندخلها فرن ساخن 180° لمدة 30–40 دقيقة حتي تحمر.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

