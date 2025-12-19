لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

إذا كنتي من محبي الحلويات يمكن أن تقدمي الجلاش الحلو بالمنزل بطريقة لذيذة وسهلة ومضمونة.



المكونات:

1 لفة جلاش

2 كوب حليب

3 بيضات

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

للشربات:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

فانيليا (اختياري)



طريقة التحضير:

تحضير الشربات:

نغلي السكر مع الماء 10 دقائق، نضيف عصرة الليمون ونطفئ النار ونتركه يبرد تمامًا.

تحضير الحشو:

نخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا.

تجهيز الجلاش:

ندهن صينية بالسمن، ونفرد نصف كمية الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمن.

إضافة الحشو:

نصب خليط الحليب والبيض فوق الجلاش.

تغطية الوجه:

نضع باقي الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن، ونقطع قبل الخَبز.

الخبز:

ندخلها فرن ساخن 180° لمدة 30–40 دقيقة حتي تحمر.