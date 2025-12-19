لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

إذا كنتي من محبي الحلويات يمكن أن تقدمي الجلاش الحلو بالمنزل بطريقة لذيذة وسهلة ومضمونة.
المكونات:
1 لفة جلاش
2 كوب حليب
3 بيضات
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
½ كوب سمن أو زبدة مذابة
للشربات:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
عصرة ليمون
فانيليا (اختياري)
طريقة التحضير:
تحضير الشربات:
نغلي السكر مع الماء 10 دقائق، نضيف عصرة الليمون ونطفئ النار ونتركه يبرد تمامًا.
تحضير الحشو:
نخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا.
تجهيز الجلاش:
ندهن صينية بالسمن، ونفرد نصف كمية الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمن.
إضافة الحشو:
نصب خليط الحليب والبيض فوق الجلاش.
تغطية الوجه:
نضع باقي الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن، ونقطع قبل الخَبز.
الخبز:
ندخلها فرن ساخن 180° لمدة 30–40 دقيقة حتي تحمر.