الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
أخبار البلد

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة
عبد الفتاح تركي

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا .. تُعد بطاقة الرقم القومي واحدة من أهم الوثائق الرسمية التي لا غنى عنها في المعاملات اليومية للمواطنين، إذ ترتبط بها معظم الإجراءات القانونية والخدمية داخل الدولة، وهو ما جعل البحث عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 من الموضوعات الأكثر تداولًا على محركات البحث خلال الوقت الراهن، خاصة مع اتجاه الدولة إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وفي هذا السياق، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل التكدس داخل مكاتب الأحوال المدنية، بما يواكب استراتيجية التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المدنية.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

تمنح خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا المواطنين إمكانية تقديم طلباتهم من أي مكان دون الحاجة إلى التوجه الفوري لمكاتب السجل المدني، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، ثم اختيار وسيلة استلام البطاقة وفق ما يناسب المتقدم.

وتستهدف هذه الخدمة فئات متعددة من المواطنين، سواء الراغبين في تجديد بطاقة الرقم القومي، أو استخراج بدل فاقد، أو بدل تالف، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمة ودقتها في الوقت ذاته.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025

تبدأ خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يضم مجموعة من الخدمات المدنية المخصصة للمواطنين.

وبعد تسجيل الدخول، يقوم المستخدم باختيار أيقونة الخدمات المدنية من الصفحة الرئيسية، تمهيدًا للانتقال إلى قائمة الخدمات المتاحة المرتبطة بالأحوال المدنية.

وفي الخطوة الآتية، يتم تحديد خدمة الأحوال المدنية، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة، سواء كانت تجديد بطاقة الرقم القومي، أو استخراج بدل فاقد، أو بدل تالف، وذلك وفق حالة البطاقة الحالية.

بعد ذلك، يُطلب من المتقدم ملء البيانات الأساسية بدقة، وتشمل الاسم، والرقم القومي، ومحل الإقامة، والمهنة، وجهة العمل، مع التأكد من مطابقة البيانات للمستندات الرسمية المسجلة.

ثم ينتقل المتقدم إلى تحديد وسيلة استلام بطاقة الرقم القومي، سواء من خلال توصيلها إلى محل الإقامة عبر البريد، أو استلامها من مكتب السجل المدني المختص، وفقًا لرغبة المتقدم.

سعر وتكلفة استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي

وفي المرحلة الآتية، يتم سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية المتاحة، ليكتمل بذلك تقديم الطلب بنجاح عبر المنصة الرسمية.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

تمثل خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 إحدى الخطوات المهمة في تطوير منظومة الأحوال المدنية، حيث تتيح للمواطنين الحصول على وثائقهم الرسمية بسهولة أكبر، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تتطلب الحضور الشخصي والانتظار لفترات طويلة.

كما تسهم هذه الخدمة في تحسين جودة البيانات المسجلة، وضمان تحديثها بشكل مستمر، بما ينعكس إيجابًا على دقة المعاملات الحكومية المختلفة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستخراج بطاقة الرقم القومي، سواء للمرة الأولى أو عند التجديد أو استخراج بدل فاقد أو تالف.

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلًا ضمن قاعدة بيانات السجل المدني، باعتبار ذلك أساس إصدار بطاقة الرقم القومي.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الهوية والمهنة والعنوان بصورة معتمدة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي باختلاف نوع الطلب، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب توافرها لضمان قبول الطلب.

في حالة تجديد بطاقة الرقم القومي، يُطلب تقديم صورة من البطاقة القديمة، على أن تكون البيانات واضحة وقابلة للمراجعة.

تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين.. الرابط والخطوات

أما في حالة الاستخراج لأول مرة، فيلزم تقديم شهادة الميلاد الأصلية أو صورة منها، باعتبارها الوثيقة الأساسية لإثبات البيانات الشخصية.

كما يجب تقديم مستند يثبت محل الإقامة، مثل إيصال كهرباء أو مياه حديث، لضمان تسجيل العنوان بشكل صحيح.

ويُشترط أيضًا إرفاق مستند إثبات المهنة المعتمد من جهة العمل، سواء كان خطابًا رسميًا أو مستندًا موثقًا، وفقًا للحالة الوظيفية للمتقدم.

أهمية خدمة استخراج البطاقة إلكترونيا

تعكس خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا توجه الدولة نحو تسهيل حياة المواطنين، وتقليل الضغط على مكاتب الأحوال المدنية، مع تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

كما تمنح هذه الخدمة المواطنين مرونة أكبر في اختيار وقت وطريقة التقديم والاستلام، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الزحام اليومي داخل المصالح الحكومية.

وتسهم هذه الخطوة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية، باعتبارها بديلًا آمنًا وفعالًا للإجراءات التقليدية.

