وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
أخبار البلد

لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي
محمد غالي

استخراج بطاقة الرقم القومي.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي وأسعار الاستمارات، في ظل استمرار وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال التوسع في إتاحة خدمات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي بالموبيل، بما يتيح إنهاء الإجراءات من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجل المدني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف التكدس داخل المصالح الحكومية، عبر تقديم خدمة إلكترونية متكاملة تشمل سداد الرسوم أونلاين وتوصيل البطاقة إلى محل الإقامة خلال فترة زمنية محددة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2025

أتاحت المنصة الرسمية لقطاع الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة مصر الرقمية خدمة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل، من خلال خطوات بسيطة تتيح للمواطن اختيار نوع الخدمة سواء استخراج جديد أو بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد البطاقة.

وتوفر المنصة أكثر من فئة لاستمارات بطاقة الرقم القومي، تختلف في الأسعار ومدة الاستلام، بداية من الخدمة الفورية وحتى الخدمة العادية، بما يناسب احتياجات المواطنين.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبيل


الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات الأحوال المدنية.
الضغط على خدمة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي.
إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
تحديد نوع الخدمة المطلوبة، سواء بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد أو استخراج أول مرة.
تعبئة البيانات بدقة وتحديد عنوان التوصيل.
سداد الرسوم إلكترونيا عبر وسائل الدفع المتاحة.
انتظار استلام البطاقة خلال المدة المحددة حسب نوع الاستمارة المختارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.
صورة شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة.
مستند إثبات محل الإقامة مثل عقد الإيجار أو إيصال مرافق.
مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025


أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلا بقاعدة بيانات السجل المدني.
ألا يقل العمر عن 15 عاما.
تقديم بيانات صحيحة ومكتملة أثناء عملية التقديم الإلكتروني أو الورقي.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي


حددت مصلحة الأحوال المدنية 5 حالات يتم فيها توقيع غرامات مالية، وهي:
غرامة 100 جنيه في حالة التأخير عن استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عاما.
غرامة 100 جنيه عند التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية أمام الجهات الرسمية.
غرامة 50 جنيها عند عدم تجديد البطاقة بعد تغيير البيانات.
غرامة 50 جنيها في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير مثل الزواج أو تغيير المهنة أو محل الإقامة.
غرامة 50 جنيها عند التأخر في استخراج بدل فاقد لمدة تزيد على 15 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر


مكاتب السجل المدني بجميع المحافظات.
المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية.
ماكينات السجل المدني الذكية التي تعمل على مدار 24 ساعة.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
السيارات المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.
خدمة أحوال إكسبريس الفورية بالمواقع المخصصة.
مكاتب الخدمات الحكومية داخل المولات الكبرى.
الخطوط الساخنة المخصصة لخدمات الأحوال المدنية.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2025


أعلنت وزارة الداخلية الأسعار الرسمية لاستمارات بطاقة الرقم القومي وفقا لنوع الخدمة وسرعة الاستلام، وجاءت على النحو التالي:
الفئة الفورية عبر السيارة النموذجية بسعر 800 جنيه ويتم الاستلام فورا.
فئة VIP إكسبريس بسعر 515 جنيها ويتم الاستلام خلال ساعتين.
الفئة الخاصة بسعر 175 جنيها ويتم الاستلام خلال 24 ساعة.
الفئة العاجلة بسعر 125 جنيها ويتم الاستلام خلال 3 أيام.
الفئة العادية بسعر 50 جنيها ويتم الاستلام خلال 15 يوما.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين اختيار الفئة المناسبة حسب احتياجاتهم، مع إمكانية الدفع الإلكتروني وخدمة التوصيل إلى المنزل، في إطار خطة التحول الرقمي لعام 2025، وتؤكد أن جميع الخدمات متاحة بشكل رسمي وآمن عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

