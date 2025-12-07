قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025
رشا عوني

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.. يبحث الكثير عن طريقة تجديد البطاقة الشخصية أونلاين واستخراج بطاقة جديدة دون الذهاب لمكاتب السجل المدني وتضييع الوقت، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بشروط معينة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

يمكن لأي مواطن من خلال الهاتف المحمول بمنزله، استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، بشرط أن يكون مجرد تحديد للبطاقة أو تعديل بيانات، وألا يكون مر عليها أكثر من 7 سنوات، وهو ما يستلزم الذهاب للسجل المدني التابع لمنطقتك وشراء استمارة البطاقة الشخصية واستخراج البطاقة من جديد بعد مرور 7 سنوات.

استخراج بطاقة الرقم القومي 

شروط استخراج البطاقة دون الذهاب للسجل المدني :

 

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني، أي تجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد. 

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

3ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4ـ الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الخطوات البسيطة التي تمكّن المواطن من استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت بكل سهولة ودقة.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال بوابة مصر الرقمية .

- اختيار خدمة بطاقة رقم قومي من قائمة خدمات الأحوال المدنية المتاحة على المنصة.

لو عايز تثبت المهنة وتغيير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي

- في حال لم يكن لدى المستخدم حساب مسبق، يمكنه إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- بعد إنشاء الحساب، يجب تفعيله ثم البدء في خطوات التسجيل الفعلية.

-بعد تسجيل الدخول، يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الرباعي والعنوان ومحل العمل والحالة الاجتماعية.

- التأكد من صحة جميع البيانات لتجنب حدوث أي تأخير في عملية إصدار البطاقة.

- اختيار طريقة استلام البطاقة، سواء من خلال البريد إلى محل الإقامة أو من أقرب سجل مدني.

هذه الخطوات البسيطة تمكّن المواطن من إنهاء الطلب إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير أو مراجعة مكاتب الأحوال المدنية إلا عند الضرورة.

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

