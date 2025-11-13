قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

عبد الفتاح تركي

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 .. لم يعد المواطن المصري مضطرًا لقضاء ساعات طويلة داخل مكاتب السجل المدني من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي، بعد أن أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم إلكترونيًا للحصول على البطاقة عبر الإنترنت. 

هذه الخطوة تجيء في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزحام داخل مقار الأحوال المدنية.

واقرأ أيضًا:

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

الخدمة الإلكترونية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الرسمية، إذ تمكن المواطنين من إنجاز خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بسهولة من المنزل، سواء كان الطلب إصدارًا جديدًا أو بدل فاقد أو تجديدًا. هذا التوجه يدعم سياسة الدولة في التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الخطوات البسيطة التي تمكّن المواطن من استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت بكل سهولة ودقة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط المخصص لذلك.

اختيار خدمة بطاقة رقم قومي من قائمة خدمات الأحوال المدنية المتاحة على المنصة.

لو عايز تثبت المهنة وتغيير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي

في حال لم يكن لدى المستخدم حساب مسبق، يمكنه إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بعد إنشاء الحساب، يجب تفعيله ثم البدء في خطوات التسجيل الفعلية.

بعد تسجيل الدخول، يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الرباعي والعنوان ومحل العمل والحالة الاجتماعية.

التأكد من صحة جميع البيانات لتجنب حدوث أي تأخير في عملية إصدار البطاقة.

اختيار طريقة استلام البطاقة، سواء من خلال البريد إلى محل الإقامة أو من أقرب سجل مدني.

هذه الخطوات البسيطة تمكّن المواطن من إنهاء الطلب إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير أو مراجعة مكاتب الأحوال المدنية إلا عند الضرورة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

تختلف رسوم استخراج البطاقة وفق نوع الاستمارة التي يختارها المواطن، حيث وفرت وزارة الداخلية عدة خيارات تناسب احتياجات المواطنين المختلفة.

الاستمارة العادية: تبلغ قيمتها 50 جنيهًا، ويستغرق إصدار البطاقة حوالي 15 يومًا.

الاستمارة المستعجلة: تبلغ رسومها 175 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة خلال 3 أيام عمل فقط.

خدمة الأحوال إكسبريس: مخصصة للحالات الطارئة برسوم أعلى قليلًا، وتتيح تسليم البطاقة في وقت قياسي لتلبية الاحتياجات العاجلة.

تأتي هذه الخيارات لتمنح المواطنين مرونة في اختيار ما يناسبهم من حيث الوقت والتكلفة، بما يضمن حصول الجميع على الخدمة بسهولة وسرعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

لمن يفضل استلام البطاقة شخصيًا من السجل المدني، يجب عليه تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية لإتمام الإجراءات بسهولة. وتشمل هذه المستندات:

  • بطاقة الهوية القديمة أو جواز السفر كإثبات للشخصية.
  • إثبات محل الإقامة والمهنة والحالة الاجتماعية من خلال مستند رسمي معتمد.
  • شهادة الميلاد الأصلية لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.
  • تسليم هذه المستندات يضمن سرعة اعتماد الطلب واستخراج البطاقة دون أي تأخير.

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

تأتي خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي في مصر، حيث تعمل الدولة على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأحوال المدنية، والجوازات، والمرور، وغيرها.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين، وتوفير الوقت والنفقات، وتعزيز كفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية.

كما يهدف المشروع إلى دعم رؤية مصر الرقمية 2030 التي ترتكز على تطوير الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا لعام 2025 تمثل نقلة حقيقية في مسار التحول الرقمي للدولة المصرية، فقد أصبح بإمكان المواطن الآن إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا بسهولة وأمان، من دون عناء الانتظار أو الزحام داخل مكاتب السجل المدني.

ومع تنوع فئات الرسوم وسرعة التنفيذ، تحقق الخدمة مبدأ العدالة في إتاحة الخيارات للجميع.

الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي تجديد البطاقة إلكترونيا استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي رسوم استمارة البطاقة 2025 موقع وزارة الداخلية التقديم على بطاقة الرقم القومي أونلاين بوابة الحكومة المصرية خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية استخراج البطاقة الشخصية إلكترونيا

