نشأت الديهي يوجه رسالة حاسمة لنواب البرلمان الجديد: انحازوا للمواطن

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قوية ومباشرة إلى نواب البرلمان الجديد، داعيًا إياهم إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والبرلمانية، والعمل بجد واجتهاد ليكونوا عند حسن ظن مصر والمواطن المصري.

وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية للنجاح أمام النواب، قائلًا: "ذاكروا، اتعلموا، واشتغلوا عشانّا… اللي عايز يشتغل يشتغل، ولائك الأول للمواطن والدولة أنتم في اختبار تاريخي انحازوا للدولة والمواطن"، مشددًا على أن المواطن لا يهتم بكيفية وصول النائب إلى المجلس بقدر اهتمامه بمدى كفاءته وأدائه الحقيقي تحت القبة.

وأوضح أن كل نائب داخل البرلمان يقع على عاتقه واجب أساسي يتمثل في تمثيل المواطن المصري تمثيلًا صادقًا، مؤكدًا أن الولاء الأول يجب أن يكون للدولة المصرية، وأن الجميع يخضع حاليًا لاختبار حقيقي أمام الشعب.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد حالة من الضبابية والضجيج، ما يستدعي من النواب تقديم برامج جديدة ورؤى واضحة تليق بمكانة الدولة المصرية، التي تستحق الأفضل، على حد تعبيره، خاصة في ظل وجود ملفات شائكة داخلية وإقليمية ودولية.

واختتم الديهي، رسالته بتهنئة الشعب المصري بتشكيل البرلمان الجديد، معربًا عن أمله في أن يشهد المواطن خلال الفترة المقبلة أداءً رصينًا ومسؤولًا تحت قبة البرلمان، ينحاز أولًا وأخيرًا إلى مصلحة المواطن والوطن.