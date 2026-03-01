برلماني: مصر ترفض التصعيد العسكري وتتمسك بالدبلوماسية لحماية شعوب المنطقة

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الرافض للتصعيد العسكري في المنطقة يعكس رؤية استراتيجية ثابتة تقوم على حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار الإقليم، مشدداً على أن القاهرة تتحرك بحكمة لضمان توازن القوى وعدم انزلاق المنطقة إلى أي مواجهات قد تهدد شعوبها ومصالحها.

وأضاف "مظلوم"، أن السياسة المصرية تركز على الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي كخيار أساسي للتعامل مع التوترات الراهنة، موضحًا أن الاتصالات المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية تهدف إلى احتواء أي أزمات ومنع تصاعدها إلى صراعات مفتوحة، بما يعكس قدرة الدولة على ضبط المشهد الإقليمي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تؤمن بأن أي تصعيد عسكري لا يحقق استقراراً حقيقياً، بل يزيد من تعقيد الأوضاع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين، مؤكداً أن التمسك بالسياسة الرشيدة والدبلوماسية هو السبيل الوحيد لحماية مصالح الدول العربية وشعوبها.