قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزراء الصحة والمالية والصناعة بشأن تفاقم أزمة نقص الأدوية الحيوية داخل المستشفيات الحكومية والصيدليات، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الطوارئ، والمحاليل الطبية، وأدوية الأورام والقلب والسكر والضغط.

وأكد “الصالحي” أن استمرار هذه الأزمة لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، ويضع آلاف الأسر المصرية تحت ضغط نفسي ومادي غير مسبوق، ويدفع المواطنين إلى السوق الموازية بأسعار مضاعفة، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة المخزون الاستراتيجي الدوائي متشدداً على أن الحق في العلاج حق دستوري أصيل، لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق المسكنات المؤقتة.

وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : أين خريطة المخزون الاستراتيجي للأدوية؟ ولماذا لا تُعلن بشفافية للرأي العام لطمأنة المواطنين؟ وما أسباب تكرار نقص الأدوية الحيوية رغم التحذيرات البرلمانية السابقة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق؟ وهل هناك فجوة تمويلية أو تعثر في تدبير العملة الأجنبية للمواد الخام؟ وما خطة الحكومة لضمان استقرار سلاسل الإمداد؟ وما حقيقة وجود ممارسات تخزين أو احتكار لبعض الأصناف؟ وما حجم الحملات الرقابية الفعلية التي تمت خلال الشهور الماضية؟ وأين دور وزارة الصناعة في تعميق التصنيع المحلي؟ ولماذا لا تزال نسبة الاعتماد على استيراد المواد الخام مرتفعة في ملف يمس الأمن القومي الصحي؟ مقترحاً إعلان غرفة إدارة أزمة دائمة للدواء تضم وزارات الصحة والصناعة والمالية والبنك المركزي، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة توافر الأصناف الحيويةومراجعة عاجلة لسياسات التسعير بما يحقق التوازن بين حماية المواطن وضمان استمرار خطوط الإنتاج وعدم توقف المصانع.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بتسريع الإفراج الجمركي الفوري عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج باعتبارها سلعًا استراتيجية ذات أولوية قصوى وإطلاق منصة إلكترونية قومية لتتبع نواقص الأدوية تربط المصانع وشركات التوزيع والصيدليات والمستشفيات، لضمان الشفافية ومنع الاحتكار أو التخزين غير المشروع مؤكداً أن أمن الدواء لا يقل أهمية عن أمن الغذاء أو أمن الطاقة، وأن أي دولة لا تملك قرارها الدوائي تظل معرضة للاهتزاز في أوقات الأزمات.
وشدد على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، وأن استمرار نزيف نقص الأدوية دون حلول جذرية سيجعل الحكومة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية كاملة، مطالبًا بتحرك فوري وحاسم قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية يصعب احتواؤها.

واختتم بيانه قائلًا : لن نقبل أن يكون الدواء سلعة نادرة في وطن بحجم مصر فحياة المصريين ليست محل تجارب أو تأجيل.

بيان عاجل رئيس مجلس الوزراء نقص الأدوية الحيوية المستشفيات الحكومية الصيدليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

لهيئة القومية لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 3581 إذن تصدير وفحص 8220 منشأة في أسبوع

البورصة المصرية

إسلام عزام: بدء تداول أول عقدين للمشتقات في البورصة المصرية

اجتماع وزيري الاستثمار والصناعة.

بنوك الاستثمار والصندوق السيادي تدشن أدوات تمويلية لتعزيز الإنتاج والصادرات.. تفاصيل

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد