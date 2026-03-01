العربى الناصري: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تهدد الاقتصاد والاستقرار

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران يمثل تطورًا خطيرًا يهدد الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي، وقد يؤدي إلى أزمة شاملة في أسواق الطاقة والسلع الأساسية.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية: «موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي، يجعل أي تصعيد محدود كافيًا لإحداث ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز والكهرباء عالميًا، وزيادة التضخم، واضطراب الأسواق المالية والتجارة الدولية».

وأضاف النائب أن التداعيات لن تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل ستطال التجارة الدولية والملاحة البحرية، حيث تواجه الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر وقناة السويس تهديدات مباشرة قد تؤدي إلى تباطؤ حركة السفن، ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا، وهو ما سينعكس بدوره على الاقتصاد المصري واستثماراته والسياحة.

وحذر أبو العلا من أن الأمن الإقليمي سيشهد ضغوطًا متزايدة، مع احتمالية توسع الصراعات، وزيادة نشاط الجماعات المسلحة، وتسارع سباق التسلح الإقليمي والدولي، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، ما قد يهدد استقرار المنطقة ويؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.

وأشار النائب إلى أن القطاعين الحيويين للطاقة والغذاء في مصر معرضان لتداعيات مباشرة، مع توقع ارتفاع فاتورة الاستيراد وارتفاع الأسعار المحلية للوقود والسلع الأساسية، ما يزيد الضغط على برامج الدعم الحكومي ويؤثر على معيشة المواطنين.

وأكد أبو العلا أن مصر والدول العربية المستوردة للطاقة تتحمل العبء الأكبر نتيجة هذا التصعيد، مشددًا على أن الأولوية الآن هي احتواء الأزمة، حماية الاقتصاد، وضمان استقرار الملاحة الدولية، لتفادي آثار اقتصادية وإنسانية خطيرة على المنطقة.