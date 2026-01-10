منتجي الدواجن: السوق يحكمه العرض والطلب ولا يوجد من يتحكم في الأسعار

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه لا يوجد أي جهة أو شخص قادر على التحكم في أسعار الدواجن سواء بالزيادة أو النقصان، مشددًا على أن سوق الدواجن يخضع بشكل كامل لآلية العرض والطلب.



وأوضح العناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” والمذاع عبر قناة النهار أن الدواجن سلعة سريعة التداول ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، ما يجعل بيعها أمرًا حتميًا فور وصولها إلى مرحلة التسويق، وهو ما يمنع أي محاولات لاحتكارها أو التلاعب بأسعارها.

الأسعار الحالية للدواجن

وأضاف أن الأسعار الحالية للدواجن أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا مدعومًا بتوافر المعروض.

وأشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أنه من المتوقع توافر كميات كبيرة من الدواجن خلال شهر رمضان المبارك، ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص، مؤكدًا أنه لا توجد أي مخاوف من ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم.

وفرة الإنتاج واستمرار تدفق المعروض

واختتم العناني تصريحاته بالتأكيد على أن وفرة الإنتاج واستمرار تدفق المعروض بالسوق يمثلان صمام أمان حقيقي لاستقرار أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الطلب الموسمي في شهر رمضان.