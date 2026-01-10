الكتكوت بـ29 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار البانيه والفراخ بالأسواق

يهتم المواطن المصري، بمتابعة أسعار الدواجن والبانيه بصفة يومية، وتشهد أسعار الدواجن مؤخرا زيادة في الأسعار.

ضبط الأسعار يضمن استمرار الإنتاج

في وقت سابق، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الجميع يتحدث طوال الوقت عن ارتفاع أسعار الدواجن، لكن لا نجد من يتحدث عن انخفاض أسعار الدواجن، على الرغم من أن ضبط الأسعار يضمن استمرار الانتاج، ففي حالة خفض الأسعار يتحمل المنتج فارق التكلفة، إذا كانت الدواجن تباع بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية،في تصريحات تليفزيونية ، أن أسعار الدواجن ظلت لمدة 4 أشهر منخفضة، وأسعارها كانت في المزرعة تتراوح بين 53 جنيه، و55 جنيه، ووصلت إلى 57 جنيه، وأن هذه الأسعار كانت غير عادلة للمنتج.

أسعار الدواجن بالأسواق

ولفت إلى أن المنتج خلال الأربع أشهر الماضية كان يتحمل خسائر فادحة، ولكن بعد أن تحرك الأسعار بسبب المواسم، أصبح الجميع يشتكي من الارتفاعات في الأسعار، موضحًا أن أسعار الدواجن اليوم تسجل في المزرعة 75 و76 جنيه.

وأشار إلى أن فصل الشتاء تكون تكلفة إنتاج الدواجن أعلى بسبب تقديم التحصينات، خوفا من انتشار الأمراض، وأن أصحاب المزارع يتحملون تكلفة تشغيل الدفايات حتى لا يحدث نفوق بين الدواجن.

شهر رمضان وأسعار الفراخ

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

وأوضح أن الإقبال على الدواجن في الشهر الكريم يرتفع بنسبة 25%، وأن هذا الأمر قد يكون معه ارتفاع في الأسعار، ولكن إذا انخفضت مدخلات الإنتاج فسيكون معها انخفاض في الأسعار، موضحًا أن تكلفة كيلو الدواجن بالنسبة للمنتج اليوم تسجل 75 جنيه،وعندما يصل للمواطن يكون بأعلى من ذلك.

سعر الكتكوت بـ29 جنيه

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ، أن سعر الكتكوت وصل لـ35 جنيها، لكن اليوم انخفض لـ 29 جنيه، لكن السعر العادل للكتكوت يجب إلا يرتفع عن 20 جنيه، وأن هذا الأمر يعتبر سببا من أسباب ارتفاع سعر الدواجن.

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 10 يناير 2026، استقرارا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة، وكذا ثبت سعر البيض الأحمر اليوم ووفقاً لآخر تحديث لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 76: 88 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 92 و 101 جنيهًا للكيلو في البورصة،

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 110 و120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 220 جنيهات