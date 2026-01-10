قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 10-1-2026

سعر الفراخ
سعر الفراخ
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 10 يناير 2026، استقرارا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة، وكذا ثبت سعر البيض الأحمر اليوم ووفقاً لآخر تحديث لبورصة الدواجن.


أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 76: 88 جنيهًا،
تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 92 و 101 جنيهًا للكيلو في البورصة، 
سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 110 و120 جنيها.
سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 220 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 10-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 110 و135 جنيهًا للكرتونة.
البيض الأبيض بين 110 و130 جنيهًا للكرتونة.
البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات): تراوح سعره بين 25 و34 جنيهًا للكتكوت الواحد.
الكتكوت الأبيض (قطعان): سجل سعرًا يتراوح من 21 إلى 21.5 جنيه.
كتكوت ساسو: من 8 إلى 9 جنيهات.
كتكوت ساسو بيور: من 9 إلى 10 جنيهات.
كتكوت بلدي حر: من 4 إلى 5 جنيهات.
كتكوت بلدي مشعر: من 7.5 إلى 8 جنيهات.

الفراخ بورصة الدواجن الأسواق البانيه الكتاكيت البيض

