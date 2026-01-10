9 سيارات إطفاء.. قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا بمزرعة دواجن |صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمزرعة دواجن تسمين إثر ماس كهربائي مفاجىء بنطاق أحدي العزب التابعة لقرية ميت بدر حلاوة بسمنود بعدما تم الدفع ب9 سيارات مطافىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة حريق هائل بمزرعة دواجن بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وأفاد شهود عيان أنه تم الدفع ب9 سيارات مطافىء وتم إخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

إخماد الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.