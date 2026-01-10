الفراعنة مولعين.. إبراهيم عبد الجواد يعلق علي أداء منتخب مصر أمام كوت ديفوار

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي أداء منتخب مصر أمام كوت ديفوار.

ابراهيم عبد الجواد

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قلتلكم ولا كرياتين ولا بروتين .. الفراعنة مولعين".

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار بتقدم الفراعنة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وشهد الشوط الأول أداء جيد من منتخب مصر، وسيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، وفي الدقيقة 21 أضاع حسام عبد المجيد فرصة مضاعفة النتيجة لكن رأسيته خرجت فوق المرمى الإيفواري.

وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيله الهدف الثالث لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.