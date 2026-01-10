قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
رياضة

بالخطأ في مرماه.. أحمد فتوح يسجل الهدف الأول لكوت ديفوار بمرمى مصر

أحمد فتوح
أحمد فتوح
إسلام مقلد

سجل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر الهدف الأول لمنتخب كوت ديفوار في مرمى الفراعنة بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل فتوح الهدف بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

أهدر إمام عاشور فرصة تسجيله الهدف الثالث لـ منتخب مصر  في  مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وأهدر إمام عاشور الفرصة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة خارج أرضية الملعب في فرصة سانحة لمضاعفة النتيجة.

هدفى منتخب مصر

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة. 

وشهدت الدقائق الماضية أداء جيد من منتخب مصر، وسيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، وفي الدقيقة 21 أضاع حسام عبد المجيد فرصة مضاعفة النتيجة لكن رأسيته خرجت فوق المرمى الإيفواري.

محمد حمدي

وحرص محمد حمدي لاعب منتخب مصر على مساندة المنتخب والحضور في ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وحضر محمد حمدي مع بعثة المنتخب ويسير بعكازين لإصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مواجهة منتخب بنين في ثمن نهائي البطولة.

صور قمصان لاعبي منتخب مصر

حصل صدى البلد على صور لقمصان لاعبي منتخب مصر داخل غرفة ملابس ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل المنتخب المصري معتمدًا على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، مع الاعتماد على أحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

وفي خط الوسط، يبدأ الفراعنة بالثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، إلى جانب إمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمد صلاح كقوة ضاربة بحثًا عن هز شباك المنتخب الإيفواري.

البدلاء

وضمت دكة بدلاء منتخب مصر كلًا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد، في قائمة تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال مجريات اللقاء.

ويدخل منتخب مصر هذه المواجهة بطموح مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندًا إلى مزيج من الخبرات الكبيرة والعناصر الشابة، في حين تمثل مباراة كوت ديفوار محطة مفصلية في طريق الفراعنة نحو نصف النهائي، في بطولة تشهد منافسة قوية بين كبار القارة السمراء.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

كشف إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار عن تشكيل الأفيال لمواجهة منتخب مصر، مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

وتؤكد مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث التقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

منتخب مصر منتخب كوت ديفوار أحمد فتوح

