السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يسير بعكازين .. محمد حمدي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

محمد حمدي
محمد حمدي
إسلام مقلد

حرص محمد حمدي لاعب منتخب مصر على مساندة المنتخب والحضور في ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وحضر محمد حمدي مع بعثة المنتخب ويسير بعكازين لإصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مواجهة منتخب بنين في ثمن نهائي البطولة.

صور قمصان لاعبي منتخب مصر

حصل صدى البلد على صور لقمصان لاعبي منتخب مصر داخل غرفة ملابس ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل المنتخب المصري معتمدًا على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، مع الاعتماد على أحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

وفي خط الوسط، يبدأ الفراعنة بالثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، إلى جانب إمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمد صلاح كقوة ضاربة بحثًا عن هز شباك المنتخب الإيفواري.

البدلاء

وضمت دكة بدلاء منتخب مصر كلًا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد، في قائمة تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال مجريات اللقاء.

ويدخل منتخب مصر هذه المواجهة بطموح مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندًا إلى مزيج من الخبرات الكبيرة والعناصر الشابة، في حين تمثل مباراة كوت ديفوار محطة مفصلية في طريق الفراعنة نحو نصف النهائي، في بطولة تشهد منافسة قوية بين كبار القارة السمراء.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

كشف إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار عن تشكيل الأفيال لمواجهة منتخب مصر، مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

وتؤكد مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث التقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

منتخب مصر محمد حمدي منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

