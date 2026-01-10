ولادنا هيجيبوا النجمة الثامنة.. أحمد موسى: مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بمثابة نهائي

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من أمم أفريقيا 2025 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مباراة منتخب مصر امام كوت ديفوار بمثابة نهائي وهذا ما اكد عليه حسام حسن ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية والتقدير لمنتخبنا ولاعبيتنا وكلنا ثقة فيهم وإن شاء الله يجيبولنا النجمة الثامنة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محدش وصل لـ 7 القاب غير منتخب مصرو عندنا لاعبيين محترمين ورجالة وعندنا مدير فني على اعلى مستوى من الأداء ".