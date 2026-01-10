قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا
خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الأحد 11 يناير 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة، ما يؤدي إلى أجواء شديدة البرودة خلال فترات الصباح الباكر والليل، مع طقس مائل للدفء نهارًا على معظم المناطق.

برودة شديدة وصقيع على المزروعات

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يميل للدفء خلال ساعات النهار، على أن يعود شديد البرودة مرة أخرى ليلًا، مع تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة للمزارعين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من آثار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، بداية من الساعة الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل الشبورة في بعض الأحيان إلى حد الكثافة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، دون أن يكون لها تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأحد على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 20 درجة مئوية
الصغرى 10 درجات مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى 20 درجة مئوية
الصغرى 10 درجات مئوية

الطقس في مطروح

العظمى 20 درجة مئوية
الصغرى 9 درجات مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى 23 درجة مئوية
الصغرى 9 درجات مئوية

الطقس في قنا

العظمى 24 درجة مئوية
الصغرى 10 درجات مئوية

الطقس في أسوان

العظمى 25 درجة مئوية
الصغرى 11 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة كبار السن والأطفال، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة المائية، وضرورة استخدام الكشافات الأمامية وتهدئة السرعة حفاظًا على سلامة الجميع.

كما شددت الهيئة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التقلبات الجوية السريعة خلال هذه الفترة من فصل الشتاء.

الطقس غدًا انخفاض جديد في درجات الحرارة درجات الحرارة شبورة كثيفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

الفنان محمد صبحي

مهرجان المسرح العربي يكرم الفنان محمد صبحي بدورته 16

الفنانة رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تقدّم افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي

فتحي عبد الوهاب

رسالة عاجلة من فتحي عبد الوهاب لـ حمادة هلال قبل عرض المداح أسطورة النهاية

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد