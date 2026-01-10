خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الأحد 11 يناير 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة، ما يؤدي إلى أجواء شديدة البرودة خلال فترات الصباح الباكر والليل، مع طقس مائل للدفء نهارًا على معظم المناطق.



برودة شديدة وصقيع على المزروعات

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يميل للدفء خلال ساعات النهار، على أن يعود شديد البرودة مرة أخرى ليلًا، مع تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة للمزارعين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من آثار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، بداية من الساعة الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل الشبورة في بعض الأحيان إلى حد الكثافة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.



سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، دون أن يكون لها تأثير كبير على الأنشطة اليومية.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأحد على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 20 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى 20 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات مئوية

الطقس في مطروح

العظمى 20 درجة مئوية

الصغرى 9 درجات مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى 23 درجة مئوية

الصغرى 9 درجات مئوية

الطقس في قنا

العظمى 24 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات مئوية

الطقس في أسوان

العظمى 25 درجة مئوية

الصغرى 11 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة كبار السن والأطفال، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة المائية، وضرورة استخدام الكشافات الأمامية وتهدئة السرعة حفاظًا على سلامة الجميع.

كما شددت الهيئة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التقلبات الجوية السريعة خلال هذه الفترة من فصل الشتاء.