صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طقس بارد ورياح شديدة.. موجة عدم استقرار حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية تضرب محافظات الجمهورية .

مرتفع جوي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استقرار بالأحوال الجوية بشكل كبير وتقل سرعات الرياح عن أمس، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بإمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على الأجواء المشمسة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، أن هناك استمرارا فى الإنخفاضات الطفيفة نهارا، وتصل القاهرة الكبري من 19 إلى 20 درجة مئوية، والطقس يكون مائل للدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، حتي محافظات الصعيد.

أجواء شديدة البرودة

وحذرت من إنخفاضات درجات الحرارة خلال فترة الليل، والأجواء تكون شديدة البرودة بشكل كبير فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغري تصل من 10 إلى 11 درجة على القاهرة الكبري، وأقل على المدن الجديدة، وتصل ما بين ال6 وال7 درجات على محافظات الصعيد، ومن الممكن أن تصل لحد الصقيع على بعض الأماكن الموجودة فى محافظات الوادي الجديد، ومناطق من وسط سيناء.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار تقل عن أمس، وتنحصر فقط فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون فرص أمطار خفيفة فى شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم.

اضطراب حركة الملاحة

ولفتت أن هناك إستمرار فى إضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط، وتصل إرتفاع أمواج ما بين ال2.5 إلى 4 امتار، ومازال غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

تحذيرات من شبورة مائية

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

استمرار نشاط الرياح على معظم المحافظات



وفيما يتعلق بحالة الأمطار، خلال الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح خلال الطقس اليوم، على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذّرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

