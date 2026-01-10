قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

توفى في حادث البالون الطائر.. وزير الطيران ينعي موظف بهيئة الأرصاد

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن بالغ حزنه في وفاة أشرف عبد المنعم محمد محمد، راصد جوي أول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي وافته المنية اليوم أثناء تأدية عمله وواجباته المهنية بمحطة الرصد الجوي بمرسى مطروح.

وفاة موظف بهيئة الأرصاد 

وأعرب وزير الطيران المدني عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد، مؤكدًا أن الراحل كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، وأسهم بجهوده في دعم منظومة الأرصاد الجوية وخدمة قطاع الطيران المدني.

وقدم وزير الطيران، العزاء لأسرة هيئة الأرصاد الجوية وأسرته وأسرة الطيران المدني، في وفاة “الراصد الجوي”، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وأهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح، حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز .

انفجار ببالون طائر في مرسى مطروح

أسفرت الحادثة عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تم التعامل مع الحادث على الفور  والسيطرة عليه على نحو عاجل، فيما تتابع  الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية،  التحقيقات اللازمه للوقوف على  ملابسات وأسباب الحادث  بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق .

كما لم يؤثر  الحادث على حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح أو سلامة المنشآت المجاورة، حيث تسير كافة العمليات بصورة طبيعية وآمنة

