وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
لجنة التفتيش الأمني بالمطارات تتابع تأمين تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لجنة التفتيش الأمني بالمطارات تتابع تأمين تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي

نورهان خفاجي

تفقدت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع  نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية، مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر، لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة والوقوف على آليات تشغيله ومشاهدة انطلاقه بأمان فجرًا.

كان فى استقبال اللجنة الملاح زكريا منصور مدير أرض البالون، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمتابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية.

 قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، بجولة تفقدية في مطار الأقصر الدولي، حيث كان فى استقبالهم الملاح محمد يحيى نائب مدير المطار.

هذا وتهدف زيارات اللجنة إلى الإشراف على تطبيق الإجراءات الأمنية وتنظيم حركه الطيران بالإستناد إلى توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، وكذلك  العمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات.

وخلال الجولة، قامت اللجنة بتفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك وبرج المراقبة ومبنى الأرصاد الجوية، كما تم متابعة جاهزية المطار والتركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، والإطلاع على سير حركة الركاب بصالتي السفر والوصول،، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الإطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية

وتفقدت اللجنة أيضآ الأسوار المحيطة حول المطار ومبنى الركاب بصالتي السفر والوصول ومنطقة الاستراحات، والكافيتريات والأسواق الحرة والكاترينج، كما تم متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية "منظومة كاميرات المراقبة " ومنطقة سيور الحقائب بصالتي الوصول الدولي والداخلي، حيث تم التأكد من انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب للإطمئنان من عدم تأخير الركاب في مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة أماكن دخول وخروج الركاب من بوابات المطار.

