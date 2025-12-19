وزير الصحة يعد بتلبية مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين في ليبيا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لقاءً مع عدد من الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في دورته الـ63 بالعاصمة الليبية طرابلس، وبحضور الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي، والسفير تامر الحفني، سفير مصر في ليبيا.

استمع الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء إلى مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين الذين تم استقدامهم خلال العامين الماضيين من قبل وزارة الصحة الليبية للعمل في مستشفياتها.

الاستفادة من الخبرات المصرية

من جانبه، أكد وزير الصحة الليبي حرص وزارة الصحة الليبية على استمرار الاستفادة من الخبرات الطبية المصرية في تعزيز المنظومة الصحية بليبيا، ووعد بتلبية مطالب الأطباء وأطقم التمريض المصريين.