قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة

جواز سفر
جواز سفر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة، في ظل تزايد الإقبال على السفر، مع تيسير الإجراءات من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بجميع المحافظات، أو عبر الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استخراج جواز سفر

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر من مكتب الجوازات


في حال التقديم من خلال مكاتب الجوازات، يجب اتباع الإجراءات التالية.
التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل السكن.
سحب نموذج 92 الخاص باستخراج جواز السفر.
تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
الاحتفاظ بالإيصال لاستلام الجواز في الموعد المحدد.

رسوم استخراج جواز سفر 2025


تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا لنوع المعاملة وسرعة الاستلام، وجاءت على النحو التالي.
الجواز المستعجل في نفس اليوم 1600 جنيه، ويتم تسليمه في يوم التقديم.
الجواز المستعجل خلال يومين 1300 جنيه، ويتم استلامه خلال يومي عمل.
الجواز العادي 1110 جنيهات، ويتم استلامه بعد 3 أيام من تاريخ التقديم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة


حددت الإدارة العامة للجوازات المستندات اللازمة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، وتشمل ما يلي.
شهادة ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 15 سنة.
عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
المؤهل الدراسي، وفي حال عدم توافره يتم دفع ضمان مالي.
بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز 16 سنة.

استخراج جواز سفر لأول مرة 2025

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج جواز السفر لأول مرة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب الجوازات.

خطوات معرفة كيفية استخراج جواز سفر 


تتمثل خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة في الآتي:-


الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
تحميل صورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي.
إرفاق الشهادة العسكرية للذكور.
تقديم وثيقة الزواج في حال عدم إثبات اسم الزوج أو الزوجة.
سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام جواز السفر.

وتواصل وزارة الداخلية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير الحصول على جواز السفر وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.

استخراج جواز سفر

ضرورة مراعاة التعليمات التالية

تقديم أصول المستندات وصورة منها لمطابقتها بمعرفة الموظف المختص.
يتم إثبات المهنة باللغة العربية بجواز السفر بما لا يتجاوز (32) حرف وباللغة الإنجليزية بما لا يتجاوز 35 حرف ويتم إحتساب المسافة بين الكلمات بحرف.
بالنسبة للزوجات الراغبات في تدوين اسم الزوج باللغة الإنجليزية عليهن الإقرار بذلك على إستمارة صرف الجواز.

جواز سفر استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر لأول مرة جواز سفر لأول مرة الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

محافظ الأقصر يستقبل وزير الأوقاف

وزير الأوقاف خلال زيارته للأقصر: الجهود التنفيذية دليل على تضافر الجهود لخير المواطن

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد