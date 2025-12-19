أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة، في ظل تزايد الإقبال على السفر، مع تيسير الإجراءات من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بجميع المحافظات، أو عبر الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر من مكتب الجوازات



في حال التقديم من خلال مكاتب الجوازات، يجب اتباع الإجراءات التالية.

التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل السكن.

سحب نموذج 92 الخاص باستخراج جواز السفر.

تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

الاحتفاظ بالإيصال لاستلام الجواز في الموعد المحدد.

رسوم استخراج جواز سفر 2025



تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا لنوع المعاملة وسرعة الاستلام، وجاءت على النحو التالي.

الجواز المستعجل في نفس اليوم 1600 جنيه، ويتم تسليمه في يوم التقديم.

الجواز المستعجل خلال يومين 1300 جنيه، ويتم استلامه خلال يومي عمل.

الجواز العادي 1110 جنيهات، ويتم استلامه بعد 3 أيام من تاريخ التقديم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة



حددت الإدارة العامة للجوازات المستندات اللازمة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، وتشمل ما يلي.

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 15 سنة.

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

المؤهل الدراسي، وفي حال عدم توافره يتم دفع ضمان مالي.

بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز 16 سنة.

استخراج جواز سفر لأول مرة 2025

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج جواز السفر لأول مرة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب الجوازات.

خطوات معرفة كيفية استخراج جواز سفر



تتمثل خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة في الآتي:-



الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

تحميل صورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي.

إرفاق الشهادة العسكرية للذكور.

تقديم وثيقة الزواج في حال عدم إثبات اسم الزوج أو الزوجة.

سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام جواز السفر.

وتواصل وزارة الداخلية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير الحصول على جواز السفر وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.

ضرورة مراعاة التعليمات التالية

تقديم أصول المستندات وصورة منها لمطابقتها بمعرفة الموظف المختص.

يتم إثبات المهنة باللغة العربية بجواز السفر بما لا يتجاوز (32) حرف وباللغة الإنجليزية بما لا يتجاوز 35 حرف ويتم إحتساب المسافة بين الكلمات بحرف.

بالنسبة للزوجات الراغبات في تدوين اسم الزوج باللغة الإنجليزية عليهن الإقرار بذلك على إستمارة صرف الجواز.