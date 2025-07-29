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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة استخراج جواز سفر 2025 لأول مرة

جواز سفر
جواز سفر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج جواز سفر “ الباسبور” لأول مرة، من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات للراغبين في السفر، حيث أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إمكانية استخراج جواز السفر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صلاحية الجوازات من خلال المنصة الرسمية.

جواز سفر

خطوات استخراج جواز سفر 2025 لأول مرة

أتاحت وزارة الداخلية استخراج جواز سفر لأول مرة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.
2.إنشاء حساب جديد باستخدام بيانات المستخدم.
3.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
4.تحميل صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
5.إرفاق الشهادة العسكرية بالنسبة للذكور.
6.تقديم وثيقة الزواج حال عدم تسجيل اسم الزوج أو الزوجة في الجوازات.
7.سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر من مكتب الجوازات

في حال الرغبة في التقديم لاستخراج جواز السفر من خلال مكاتب الجوازات، يجب اتباع الخطوات التالية:
1.التوجه إلى أقرب مكتب جوازات تابع لمحل السكن.
2.سحب نموذج 92 الخاص باستخراج الجواز وتعبئته.
3.تقديم النموذج بعد استيفاء البيانات وسداد الرسوم المطلوبة.
4.الاحتفاظ بالإيصال لاستلام الجواز بعد انتهاء المدة المحددة.

 

رسوم استخراج جواز سفر 2025 حسب نوع المعاملة

تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب سرعة الاستلام، وجاءت الرسوم كالتالي:
الجواز المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه، ويتم تسليمه في يوم التقديم نفسه.
الجواز المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه، ويتم استلامه خلال يومي عمل.
الجواز العادي: 1110 جنيها، ويسلم بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ التقديم.
 

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

حددت الإدارة العامة للجوازات المستندات اللازمة عند التقديم للحصول على جواز السفر لأول مرة، وهي كالتالي:
شهادة ميلاد مميكنة للأشخاص أقل من 15 سنة.
عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
المؤهل الدراسي، وفي حال عدم وجوده يتم دفع ضمان مالي.
بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز 16 سنة.

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