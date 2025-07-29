يواصل المواطنون، خاصة مالكي السيارات، متابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، في انتظار أي تحريك جديد في أسعار المحروقات.

وتأتي هذه المتابعة عقب إعلان الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا في يوليو الجاري، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025.

سعر البنزين

تأجيل اجتماع لجنة التسعير إلى أكتوبر

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3 أشهر، ليعقد في شهر أكتوبر المقبل بدلا من يوليو، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قائمة أسعار البنزين اليوم في مصر

تطبق حاليا الأسعار المعتمدة منذ التحريك الأخير الذي تم في أبريل الماضي، حيث لم يتم إجراء أي تعديلات جديدة منذ ذلك الحين. وتأتي أسعار البنزين اليوم على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيها.

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيها.

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيها.

أسعار السولار وغاز السيارات

تشمل قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيها.

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه.

وتطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود والمنافذ الرسمية بجميع المحافظات، وتتابع الجهات الرقابية مدى التزام المحطات بالتسعيرة المعلنة.

متى يعقد الاجتماع المقبل لتحديد الأسعار؟

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعاتها بشكل دوري كل 3 أشهر، خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.

ويتم خلال هذه الاجتماعات مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقا لمعادلة سعرية تشمل عدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر برميل النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع.

تأكيد رسمي بعدم رفع الأسعار قبل أكتوبر

وفي تصريحات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم إجراء أي زيادة في أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، وليس بعد 3 أشهر من اجتماع أبريل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في الفترة الحالية.