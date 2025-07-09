الأهالي عن حريق كعابيش: النار مسكت في فرشة بنزين يباع بالسوق السوداء

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل مثيرة حول حريق كعابيش بشارع فيصل حيث ذكرت العديد من التعليقات أن النيران اشتعلت في "فرشة بنزين" يديرها بعض العاطلين للإتجار بالبنزين والسولار بالسوق السوداء.

وذكر الأهالي أن الحريق بدأ من جراكن بنزين بجوار سور أمام شارع الأربعيني في منطقة كعابيش بشارع فيصل يتم بيعها في السوق السوداء لمركبات التوك توك والدراجات النارية وامتدت النيران منها إلى كشك سجائر مجاور ما أدى لتفحمه.

وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة للوقوف على هوية المتهمين بالإتجار بالبنزين بالسوق السوداء لضبطهم.

وأخمدت قوات الدفاع المدني حريقا التهم كشك في منطقة كعابيش بشارع فيصل، لم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة كعابيش باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة إلى عنان السماء، فور إخطار مديرية أمن الجيزة دفعت على الفور بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تبين من الفحص نشوب الحريق في كشك خشبي تصاعدت منه النيران والأدخنة بكثافة، تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، ونجحت سيارات الإطفاء في إخماد الحريق ومحاصرته، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضرًا بالواقعة.