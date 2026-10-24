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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توصيات منتدى مصر 2026 خطوة لتعزيز التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين

النائب عبد الوهاب خليل
النائب عبد الوهاب خليل
محمد الشعراوي

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل التنفيذي تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع احتياجات الشارع المصري وأولويات المرحلة الراهنة.

وأوضح أن أهمية المنتدى تتمثل في جمع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ضمن رؤية متكاملة، تشمل تطوير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن التكامل بين هذه الملفات يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نتائج تنعكس على حياة المواطنين.

وأضاف خليل أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات تنفيذ واضحة للتوصيات، تتضمن جداول زمنية محددة ومؤشرات لقياس الأداء، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

دعم القطاع الخاص

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل؛ تمثل محاور مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل بالتأكيد على أن نجاح مخرجات المنتدى يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل التوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ، مع متابعة دورية للنتائج وتعزيز الشفافية في عرض ما تحقق، بما يدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويعزز جهود التنمية.

النائب عبد الوهاب خليل مجلس النواب البرلمان منتدى مصر

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