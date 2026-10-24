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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع مغلق لمكتب البرلمان العربي عقب انتخاب العتيبي واستكمال تشكيل اللجان

اجتماع البرلمان العربي
اجتماع البرلمان العربي
الديب أبوعلي

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعًا مغلقًا، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقب انتهاء أعمال الجلسة الإجرائية التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، واختيار رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

ويأتي الاجتماع عقب استكمال تشكيل الهيئات القيادية واللجان الدائمة للبرلمان العربي، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني العربي، في إطار الاستعدادات لانطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد ومناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعمال البرلمان.

وكانت الجلسة الإجرائية قد أسفرت عن انتخاب سعد بن صليب العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية، إلى جانب استكمال إجراءات اختيار نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، بما يضمن اكتمال التشكيل التنظيمي للبرلمان خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال البرلمان العربي بعقد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، يوم الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

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