إطفاء الجيزة تخمد حريقا في كشك بشارع فيصل.. صور

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقا التهم كشك في منطقة كعابيش بشارع فيصل، لم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة كعابيش باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة إلى عنان السماء، فور إخطار مديرية أمن الجيزة دفعت على الفور بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تبين من الفحص نشوب الحريق في كشك خشبي تصاعدت منه النيران والأدخنة بكثافة، تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، ونجحت سيارات الإطفاء في إخماد الحريق ومحاصرته، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.