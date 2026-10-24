نوردشيلاند يشيد بتألق إبراهيم عادل بعد ثنائيته أمام سيسكا صوفيا

أشاد الحساب الرسمي لنادي نوردشيلاند الدنماركي، عبر منصة «إكس»، بتألق المصري إبراهيم عادل، بعدما سجل هدفين خلال مواجهة سيسكا صوفيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات البطولات الأوروبية.

ابراهيم عادل

وأشار النادي إلى أن إبراهيم عادل احتاج إلى ست مباريات حتى يسجل اسمه بين هدافي الفريق في المسابقات الأوروبية، لكنه نجح في تحقيق ذلك بطريقة مميزة، بعدما أحرز هدفين خلال 12 دقيقة فقط، ليساهم في خروج فريقه بالتعادل.

وأوضح نوردشيلاند أن نيكلاس رويكير يتصدر قائمة هدافي الفريق في المسابقات الأوروبية برصيد أربعة أهداف، في الوقت الذي يواصل فيه إبراهيم عادل تقديم مستويات لافتة، بعد بصمته التهديفية أمام سيسكا صوفيا.