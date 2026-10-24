مبابي ويامال وجها لوجه في كلاسيكو الأرض قبل حسم الكرة الذهبية

تتجه الأنظار إلى مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة مساء غد في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل 24 ساعة من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، المقرر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، في ظل وجود الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال ضمن أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم أن موعد الكلاسيكو، الذي يحظى باهتمام إعلامي واسع في إسبانيا، يمنح المواجهة مزيدا من الإثارة، في ظل ترقب نتيجة سباق الكرة الذهبية، الذي يشهد منافسة بين نجوم الفريقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يستعد لإرسال وفد كبير إلى لندن لحضور الحفل، في ظل منافسة النادي على جوائز عديدة، باستثناء جائزتي أفضل مدرب وأفضل نادي .

وأضافت أن يامال يستعد للسفر إلى لندن برفقة أفراد من عائلته وأصدقائه على متن طائرة خاصة، وفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، حتى يتمكن من الاحتفال مع المقربين منه في حال فوزه بالجائزة.

ومن المنتظر أن يمنح تقارب موعد الكلاسيكو وحفل الكرة الذهبية مزيدا من الاهتمام على المواجهة، خاصة مع وجود مبابي ويامال ضمن أبرز المرشحين للجائزة .