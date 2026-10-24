تشكيل السويحلي الليبي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لفريق السويحلي الليبي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد معز المنصوري في حراسة المرمى، فيما يقود أيوب عياد خط الدفاع، ويعتمد الفريق الليبي على مجموعة من العناصر الأساسية لحسم المواجهة والتأهل إلى دور المجموعات.

وجاء تشكيل السويحلي أمام الترجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز المنصوري.

خط الدفاع: نادر الغندري، أحمد شبلي، سيف جدور، أيوب عياد.

خط الوسط: ديورا فرنانديز، كواسي سيبو، عبدالله العرفي، أحمد الغنشي.

خط الهجوم: لاميك باندا، أوتو جون.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد مسعود، سند الورفلي، زاد الخير أبوخطوة، نور الدين القليبي، عبدالمنعم عكاشة، علي الزواوي، معاذ عيسى، جبريل جفالة، وهويد جدور.

ويسعى السويحلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الليبي، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة القارية، وسط ترقب جماهيري للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.