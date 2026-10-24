دوري أبطال إفريقيا| بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة المريخ بنتيو

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المريخ بنتيو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - حامد حمدان - عودة فاخوري - أحمد فوزي

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويفتقد نادي بيراميدز خلال اللقاء لجهود الثنائي، محمود مرعي بسبب الطرد للحصول على إنذارين في لقاء الذهاب، وإياد العسقلاني بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب في العاصمة جوبا بهدف دون مقابل سجله محمود صابر.