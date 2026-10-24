الشرطة الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس والأوضاع هادئة

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، أن نحو 110 آلاف شخص شاركوا في مظاهرة بالعاصمة باريس، مؤكدة أن الأوضاع ظلت هادئة خلال التحرك الاحتجاجي، في وقت تشهد فيه فرنسا تحركات شعبية متزايدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس، أكدت شرطة باريس أن المظاهرة شهدت مشاركة عشرات الآلاف من المحتجين، دون تسجيل اضطرابات مماثلة لتلك التي وقعت في مدن أخرى، بينها ليون وليل وتولوز ومونبلييه ونانت، حيث اندلعت مواجهات خلال بعض التحركات الاحتجاجية.

وتأتي المظاهرة في ظل حالة من التوتر الاجتماعي المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، إذ تصاعدت الاعتراضات على ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التي تواجه الأسر، إلى جانب مطالب تتعلق بتدهور الخدمات العامة وظروف التعليم. وأسهمت هذه الملفات في اتساع نطاق الاحتجاجات، مع مشاركة فئات مختلفة، بينها الطلاب والعمال والنقابات.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى احتواء الاحتجاجات والحفاظ على الأمن العام، خصوصًا بعد أعمال شغب وتخريب ونهب شهدتها مناطق مختلفة خلال احتجاجات سابقة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز الاستعدادات الأمنية والتشديد على التعامل مع أي محاولات للخروج عن الطابع السلمي للمظاهرات.

وكانت السلطات قد حذرت من احتمالات وقوع اضطرابات جديدة، في ظل مخاوف من استغلال مجموعات من مثيري الشغب للتحركات الاحتجاجية لتنفيذ أعمال تخريبية.

وتؤكد التطورات الأخيرة وجود تباين بين الأوضاع في العاصمة باريس وبعض المدن الأخرى، حيث سارت المظاهرة في باريس بهدوء وفقًا لتصريحات الشرطة، بينما شهدت مناطق أخرى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وتبقى قدرة السلطات على احتواء الاحتجاجات دون تصعيد أمني اختبارًا مهمًا للحكومة الفرنسية، في ظل استمرار الضغوط المعيشية واتساع المطالب الاجتماعية، وما تفرضه من تحديات على الاستقرار الداخلي.