اتحاد أمهات مصر: رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين سيقلل لجوءهم للدروس الخصوصية

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بالاهتمام والحرص الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير التعليم المصري ورعاية الموهوبين.

كما أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية للطلاب، قائلة: "مصر مليئة بالمواهب في مختلف المجالات ويحتاجون لدعم مستمر واكتشافهم، والرئيس حريص دائما على ذلك".

وعبرت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعمل على تقليل لجوء المعلمين إلى الدروس الخصوصية والسناتر، كما ستنعكس أيضا على تطوير التعليم فى مصر، وتشجيع المعلمين على بذل المزيد من الجهد والإخلاص مع الطلاب خلال عملية الشرح وتقديمهم الدعم اللازم لجميع الطلاب.

توصيات منتدى مصر 2026

شهدت الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 إعلان عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:

إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على المعلمين، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.

إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل.

طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.

وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين ، مع التأكيد على أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بإمتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.

تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.