بحضور وفدٍ أوروبي.. طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية

عقدت كلية الطب للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية، بدعم من الاتحاد الدولي للجمعيات المناعية، وبالتعاون مع "بورد" وهي الدبلومة المهنية للتعديل المناعي بإشراف الدكتورة ريهام حماد، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية مدير البرنامج؛ وذلك على مدار يومي 22 و23 من شهر أكتوبر الحالي.

وعقد المؤتمر بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى من علماء المناعة العالميين الذي ضم: الدكتور ميشيل كيرشفينك، أستاذ المناعة بجامعة هايدلبرغ بألمانيا المشرف الأوروبي على المؤتمر، والدكتور أولريش زاك، أستاذ المناعة الإكلينيكية بجامعة لايبتزغ بألمانيا، والدكتور كلود لامبرت، مدير معمل التدفق الخلوي بالمستشفى الجامعي سانت إتيان بفرنسا.

جلسات المؤتمر

وقَدَّمت فعاليات المؤتمر من منتديات وجلسات علمية الدكتورة أسماء عبد السلام مدبولي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، وبجهود تنظيمية من الدكتور إسلام مصطفى، أستاذ مساعد الطب الشرعي بالكلية، والدكتورة علية مشعل، أستاذ مساعد علم المناعة بكلية العلوم بنات، بحضور نخبة من أساتذة والعلماء والباحثين في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

وفي كلمتها بالمؤتمر، رحَّبت الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، بالحضور من العلماء والأطباء المصريين والأجانب، مؤكدة أن المؤتمر يعكس المكانة العلمية المرموقة لجامعة الأزهر، وحرص كلية طب البنات على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات المناعة الإكلينيكية والتشخيصية، مشيرة إلى أن استضافة ودعم مثل هذه المحافل العلمية بالتعاون مع كبرى المنظمات الدولية كـ "IUIS" يعزز من كفاءة برامج الدراسات العليا والدبلومات المهنية، ويوفر بيئة بحثية متقدمة لدعم شباب الأطباء والباحثين، موجهة الشكر إلى جهود جميع القائمين على تنظيم المؤتمر.

كما شهد المؤتمر تنظيم مسابقة علمية تنافسية لتقييم الأبحاث والمادة العلمية المقدمة من شباب العلماء والباحثين المهتمين بعلم المناعة، بإشراف لجنة تحكيم علمية ضمت نخبة من الأساتذة: الدكتورة أسماء عبد السلام المدبولي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة فاطمة الزهراء عبد الحكم، أستاذ مساعد بقسم علم الأدوية بالكلية، والدكتورة أروى القمحاوي، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة؛ حيث أسفرت نتائج التحكيم اللجنة عن فوز الدكتورة آية علي، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة الأزهر؛ تقديرًا لتميز مشاركتها وبحثها العلمي المقدَّم.

يذكر أن عميدة الكلية كانت قد استقبلت وفد علماء اتحاد أوروبا قبيل انعقاد المؤتمر؛ حيث اصطحبتهم في جولة تفقدية لقاعات الدراسة والتجهيزات التعليمية والبنية التحتية المخصصة لتدريس الدبلومة المهنية للتعديل المناعي، وزيارة معامل الميكروبيولوجيا والمناعة والفيروسات، وبيت الحيوان.

عُقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونائبي رئيس الجامعة: الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، والأستاذ الدكتور سيد بكري.