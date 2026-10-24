قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: أي اتفاقيات خاصة بـ "المتوسط" ولا تكون مصر طرفا فيها لا أثر لها
الخارجية: نحتفظ بحقنا في صون حقوقنا البحرية بالبحر المتوسط وفقا للقانون الدولي
الرئيس السيسي يكرم 6 من طلاب هندسة القاهرة خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026 تقديرًا لإنجازاتهم وجوائزهم الدولية
بدل الفرح.. عريس وعروسة بالأقصر يختاران العمرة بداية لحياتهما الزوجية
أول دقيقة.. أحمد شريف يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
وزير السياحة والآثار: منتدى مصر 2026 شهد حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء
اليونان تتحدى الاتفاقية البحرية الليبية التركية.. كيكيلياس: لن نتراجع عن حقوقنا السيادية
وظائف وزارة العمل 2026 فرص عمل في 6 محافظات برواتب تصل إلى 7000 جنيه
أسامة أبو المجد: الدولار والتوترات الإقليمية يعيدان الأوفر برايس لسوق السيارات.. وتوقعات بزيادة أسعار الزيرو والمستعمل
الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب الأردن في مواجهة محاولات زرع الانقسام
الشرطة الفرنسية: استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في باريس عقب اندلاع مواجهات مع المحتجين
أكسيوس: مستشارو ترامب يراهنون على إسرائيل بدون نتنياهو.. خلافات بسبب إيران وغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور وفدٍ أوروبي.. طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية

طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية
طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية
محمد شحتة

عقدت كلية الطب للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية، بدعم من الاتحاد الدولي للجمعيات المناعية، وبالتعاون مع "بورد" وهي الدبلومة المهنية للتعديل المناعي بإشراف الدكتورة ريهام حماد، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية مدير البرنامج؛ وذلك على مدار يومي 22 و23 من شهر أكتوبر الحالي.

وعقد المؤتمر بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى من علماء المناعة العالميين الذي ضم: الدكتور ميشيل كيرشفينك، أستاذ المناعة بجامعة هايدلبرغ بألمانيا المشرف الأوروبي على المؤتمر، والدكتور أولريش زاك، أستاذ المناعة الإكلينيكية بجامعة لايبتزغ بألمانيا، والدكتور كلود لامبرت، مدير معمل التدفق الخلوي بالمستشفى الجامعي سانت إتيان بفرنسا.

جلسات المؤتمر

وقَدَّمت فعاليات المؤتمر من منتديات وجلسات علمية الدكتورة أسماء عبد السلام مدبولي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، وبجهود تنظيمية من الدكتور إسلام مصطفى، أستاذ مساعد الطب الشرعي بالكلية، والدكتورة علية مشعل، أستاذ مساعد علم المناعة بكلية العلوم بنات، بحضور نخبة من أساتذة والعلماء والباحثين في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

وفي كلمتها بالمؤتمر، رحَّبت الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، بالحضور من العلماء والأطباء المصريين والأجانب، مؤكدة أن المؤتمر يعكس المكانة العلمية المرموقة لجامعة الأزهر، وحرص كلية طب البنات على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات المناعة الإكلينيكية والتشخيصية، مشيرة إلى أن استضافة ودعم مثل هذه المحافل العلمية بالتعاون مع كبرى المنظمات الدولية كـ "IUIS" يعزز من كفاءة برامج الدراسات العليا والدبلومات المهنية، ويوفر بيئة بحثية متقدمة لدعم شباب الأطباء والباحثين، موجهة الشكر إلى جهود جميع القائمين على تنظيم المؤتمر.

كما شهد المؤتمر تنظيم مسابقة علمية تنافسية لتقييم الأبحاث والمادة العلمية المقدمة من شباب العلماء والباحثين المهتمين بعلم المناعة، بإشراف لجنة تحكيم علمية ضمت نخبة من الأساتذة: الدكتورة أسماء عبد السلام المدبولي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة فاطمة الزهراء عبد الحكم، أستاذ مساعد بقسم علم الأدوية بالكلية، والدكتورة أروى القمحاوي، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة؛ حيث أسفرت نتائج التحكيم اللجنة عن فوز الدكتورة آية علي، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة الأزهر؛ تقديرًا لتميز مشاركتها وبحثها العلمي المقدَّم.

يذكر أن عميدة الكلية كانت قد استقبلت وفد علماء اتحاد أوروبا قبيل انعقاد المؤتمر؛ حيث اصطحبتهم في جولة تفقدية لقاعات الدراسة والتجهيزات التعليمية والبنية التحتية المخصصة لتدريس الدبلومة المهنية للتعديل المناعي، وزيارة معامل الميكروبيولوجيا والمناعة والفيروسات، وبيت الحيوان.

عُقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونائبي رئيس الجامعة: الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، والأستاذ الدكتور سيد بكري.

الأزهر جامعة الأزهر كلية الطب طب بنات الأزهر المناعة الإكلينيكية الاتحاد الدولي للجمعيات المناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية

بحضور وفدٍ أوروبي.. طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول المناعة الإكلينيكية

التوبة من الذنب

ما يجب على المسلم فعله إذا وقع في المعصية؟.. دار الإفتاء تكشف عنه

دار الافتاء

ما هي سنن الفطرة في الإسلام وهل يجب الالتزام بها؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد