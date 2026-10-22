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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تفاصيل المؤتمر الدولي لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في جرجا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

تعقد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في جرجا مؤتمرها العلمي الدولي السنوي الثاني تحت عنوان: «تراثنا وقراءته بين الإنصاف والإجحاف»، وذلك يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026م.

ويضم تشكيل إدارة المؤتمر: الدكتور فتحي أحمد عبد العال، عميد الكلية، رئيسًا، والدكتور بدري فؤاد عبد الغني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمينًا للمؤتمر، والدكتور عصمت محمد رضوان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقررًا، فيما يتولى الدكتور محمد عبد الناصر العنتبلي، والدكتور علي محمد هلال، تنسيق المؤتمر.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن أهمية المؤتمر تتأتي في عنايته بالتراث العلمي والثقافي للأمة العربية الإسلامية الذي يمثل هويتها الحية، وركيزتها المعرفية التي أسهمت في تشييد صروح الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحاجة باتت ملحّة إلى إعادة قراءته وفهمه وفق ميزان دقيق ومحايد، يتجاوز الأهواء والتحيزات.

أهداف مؤتمر كلية اللغة العربية

وأضاف "عبد العال" إلى أن أحد أهم أهداف المؤتمر، هو تقديم رؤية علمية متوازنة تجمع بين تقدير التراث ونقده، واستلهام منجزاته في مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، وذلك من خلال ما يمثله المؤتمر كمنصة فكرية وعلمية رفيعة المستوى، تجمع العلماء والباحثين والمفكرين من مختلف المؤسسات الأكاديمية؛ لدراسة المقاربات والمناهج المختلفة في تناول التراث العربي والإسلامي، والكشف عما اتسم منها بالإنصاف والموضوعية والعمق العلمي، وما شاب بعضها من سطحية أو تحريف أو تزييف.

يُعقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، و والأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

جامعة الأزهر جرجا كلية اللغة العربية علماء الأزهر التراث المؤتمر الدولي

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