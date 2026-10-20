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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة الأزهر: تأهيل الخريجين لسوق العمل ومواكبة الذكاء الاصطناعي أولوية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمود محسن

أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات المواطن المصري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستهداف رؤية مصر 2030 إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الأسر المصرية أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بالبرامج الدراسية والتخصصات التي تقدمها الكليات، سواء في مؤسسات التعليم العالي أو التعليم الأزهري، مع التركيز على مدى قدرة هذه البرامج على تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل ومواكبة متطلباته المتغيرة.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن منتدى مصر 2026 يأتي في توقيت مهم، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لهذه التحولات من خلال تطوير منظومة التعليم، وتعزيز مهارات الطلاب، وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة والاستفادة منها.

رؤية مصر 2030

وشدد على أهمية تحقيق السبق في مواكبة التطورات التكنولوجية، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في المستقبل.

الدكتور محمود صديق جامعة الأزهر الشريف التعليم المواطن المصري خريجين

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